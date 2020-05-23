Kurşunlu Şelalesi’ndeki nilüferler çiçek açtı: Koparmanın cezası 146 bin lira

Antalya’da, tatlı su kaynaklarında yetişen nilüferler Kurşunlu Şelalesi’nde çiçek açmaya başladı. Milli park, tabiat parkı gibi koruma alanlarındaki nilüferleri koparmanın cezası 146 bin lira.

Fotoğraf: DHA

Tatlı su kaynaklarında geceleri kapanıp, suyun altına giren, güneşin doğuşuyla tekrar yüzeye çıkan nilüfer çiçekleri, Kurşunlu Şelalesi’nin yanı sıra Abant, Gölcük ve Beyşehir gibi göllerde de görülen nilüferler tehdit altında.

Reklam

2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre, nilüfer çiçeğini koparanlar ve ticaretini yapanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten idari yaptırım uygulanıyor. Koparana 73 bin lira idari para cezası verilirken, çiçeğin koparıldığı alan koruma altındaysa ceza miktarı iki katına çıkarak 146 bin liraya yükseliyor.

Tabiat parkı statüsündeki Kurşunlu Şelalesi’nin işletmecisi Erol Avcı şunları söyledi: “Şu anda nilüfer çiçeğinin açmasının tam zamanı, burada da nilüfer bahçelerimiz var. Buraya gelip çiçeğimizi görebilirsiniz ama koparmak kesinlikle yasak. Büyük cezası var. Koparan kişi ya da kişilerin olduğunu tespit edince hemen şikayet ediyoruz ve cezasını yazdırıyoruz. Biz rica ediyoruz nilüfer çiçeklerini koparmayın diye.”