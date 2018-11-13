Bir süredir kanser tedavisi gören yazar, gazeteci ve akademisyen Kürşat Bumin hayatını kaybetti.
Ailesi,71 yaşındaki Bumin’in tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü mezunu Bumin, siyaset felsefesi üzerine çalıştı.
10 yıl boyunca Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyeliği yapan Bumin, aynı zamanda ‘MedyaKronik’ ve ‘Otoriter Demagoji’ kitaplarının da yazarıydı.
Bumin, Kürt sorununun çözümüne yönelik oluşturulan ‘Akil İnsanlar’ grubunun da üyesiydi.
Bumin, Yeni Şafak ve Diken’de de köşe yazarlığı yaptı.