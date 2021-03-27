Kürşat Ayvatoğlu serbest bırakıldı: Uyuşturucu değil pudra şekeriydi

Aracında uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan AKP’li Kürşat Ayvatoğlu serbest bırakıldı.

AKP’nin genel merkezinde büro personeli olarak çalıştığı açıklanan Ayvatoğlu’nun bir aracın içinde çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlanmıştı. Ankara’da gözaltına alınan Ayvatoğlu’nun uyuşturucu kullandığı öne sürülmüştü. AKP, Ayvatoğlu’nu görevine son vererek partiden ihraç etmişti.

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Deneyimli yargı muhabiri Alican Uludağ’ın ankaragazetecisi.com adlı sitesinde yayınladığı haberine göre Ayvatoğlu, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Soruşturma savcısı tarafından ifadesi alınan Ayvatoğlu, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hâkimlik, Ayvatoğlu’na haftada bir karakola imza vermesi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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Savunması çıktı

Ayvatoğlu, savunmasında uyuşturucu kullandığı iddiasını reddederek şunları söyledi: “Görüntülerdeki sürücü koltuğunda oturan beyaz gömlekli kişi benim. Bu video, yaklaşık iki yıl önce Kastamonu’da benim haberim olmadan çekilmiş. Yanımda bulunan ve sesi gelen şahıslardan ön koltukta oturan kişi, benim çocukluk arkadaşım D.O. isimli şahıstır. Yine arka koltukta videoyu çeken kişi ise arkadaşım U.K.’dir. Bu iki arkadaşım da Kastamonu’da ikamet eder. Görüntülerdeki benim burnuma çekmiş olduğum madde kesinlikle uyuşturucu madde değildir.

Pudra şekeriymiş

Bu madde pudra şekeridir. Biz zaten arkadaş ortamında yabancı müzik dinlerken şaka-taklit amaçlı sanki uyuşturucu madde kullanıyormuşuz gibi yaparak eğleniyorduk. Bazen burundan sanki kokain çeker gibi bazen de esrarlı sigara içer gibi yapmış olduğumuz şakalar vardır. Ancak bugüne kadar yapmış olduğum bu şekildeki şakaları kesinlikle videoya çekmedik. Zaten bu görüntünün de benim haberim olmadan çekildiği aşikârdır. Benim kesinlikle hayatım boyunca kokain maddesi kullanmadım.

Ben hiç kimseyi uyuşturucu maddeye özendirmedim. Çünkü ben bu görüntülerde uyuşturucu madde kullanmıyorum. Bu konuyla ilgili olarak mağdurum. Bana şantaj yapıldı. Bu konuyla ilgili de suç duyurusunda bulunacağım.”