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Yaramazlara biraz batar!

Kürşad Zorlu: Üniversite sınavında maske zorunlu olacak mı?

Ancak artık gerçek şu ki; üniversiteye yerleşmek isteyen öğrenciler/adaylar için sınav tarihi (YKS) 27-28 Haziran 2020 olarak kesinleşti. (…)

Biliyoruz ki maske-mesafe-hijyen mücadelede 3 temel vazgeçilmezimiz… Ancak maske konusunda adaylardan, velilerden e-posta ve mesajlar geliyor. Sıcakların artacağından ve hele ki daha yüksek olduğu illerde maske takmanın zorluklarından bahsedenler var.

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Dolayısıyla “Maske takma zorunluluğu kesin mi?”, “Bu konuda bir değişiklik var mı?” diye soruyorlar.

Yaptığım görüşme ve değerlendirmelerden çıkardığım 2 sonuç var. Birincisi böyle bir kesinleşmiş karar yok. İkincisi, 14 Haziran tarihinde gerçekleşecek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) ciddi bir temel oluşturacak.

Kürşad Zorlu’nun yazısı

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