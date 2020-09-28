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Yaramazlara biraz batar!

Kürşad Zorlu: Hedefte Türkiye’nin enerji mücadelesi de var

Şüphesiz Ermenistan’ın bu aklı tek başına ortaya koyduğunu söylemek mümkün değil. Arkasında Rusya ve Fransa’nın desteği, İran’ın güçlü motivasyonu bulunmaktadır. Bu vaziyet her koşulda Azerbaycan’ın yanında olduğunu açıklayan ve bunu da son dönemde dünyaya gösteren Türkiye’yi yakından ilgilendirmektedir. Çünkü hedefte sadece Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü değil Türkiye’nin de enerji mücadelesi ve bölgedeki konumu vardır. Bu bakımdan Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ve istikrarı adeta Türkiye şahdamarı haline gelmiştir.

Kürşad Zorlu’nun yazısı

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Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun saat 06:00 sıralarında cephe hattı boyunca Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığını açıkladı.

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