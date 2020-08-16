Kürşad Zorlu: Demokratlar galip gelirse ABD ile ilişkilerde tehditleri daha çok konuşacağımız bir dönemi işaret ediyor

Burada bilhassa Türkiye’yi ilgilendiren husus, Harris’in öne çıkması durumunda Türkiye’nin de hayati çıkarlarının bulunduğu Ortadoğu politikasında Beyaz Saray’ın nasıl bir seyir izleyeceğidir.

(…) Suriye konusuna gelince, Esad’a “savaş suçlusu” derken, Trump’ın ülkeden asker çekme kararını eleştirmişti. Belki de Türkiye için en önemlisi Fırat’ın doğusundaki SDG yapılanmasını meşru görmesi. Türkiye’nin bu bölgedeki harekatları sebebiyle yine Trump’a eleştiriler yöneltmişti. Biden’ın “Kürt halkını destekliyoruz” sözleri ile birleşince neyin yaklaşmakta olduğunu tahmin etmek zor değil. Harris, sözde Ermeni soykırımı iddialarına da açıktan destek veriyor. Ayrıca Mayıs ayında Senato’dan geçen Uygur İnsan Hakları Yasası’na imza koyan eş sponsorlardan biri olması da dikkat çekici.

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Görünen o ki Demokratların galip gelmesi ihtimali Türkiye açısından zaten kırılgan olan ABD ile ilişkilerde tehditleri daha çok konuşacağımız bir dönemi işaret ediyor.

Kürşad Zorlu’nun yazısı