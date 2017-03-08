Kurosawa’nın yıllardır bekleyen senaryosu film oluyor

Dünyaca ünlü Japon yönetmen Akira Kurosawa’nın yazdığı ancak filmini çekmediği bir senaryo beyazperdeye aktarılacak.

akirakurosawa.info’da yer alan habere göre Kurosawa’nın, Edgar Allen Poe’nun kısa öyküsü ‘The Masque of the Red Death’ten ilham aldığı senaryo Çinli iki prodüksiyon stüdyosu tarafından filme dönüştürülecek.

Filmin yönetmeni belli olmamasına rağmen, 2020’de vizyona girmesi planlanıyor.

Kurosawa, filmin senaryosunu 1975 tarihli ‘Derso Uzala’ filminin ardından yazmış ancak uzun süre beyazperdeye aktarmamıştı. 1998 yılında senaryoyu filme dönüştürmeye başlayan Kurosawa aynı yıl hayatını kaybetmişti.

20’nci yüzyılın başında insanlığı etkileyen bir hastalıkla başa çıkmaya çalışan bir ülkenin hikayesi anlataılan senaryo, hastalıktan mustarip halkına yardım etmektense sarayında oturmayı tercih eden bir kralı konu ediyor.

Kurosawa’nın senaryosu Poe’nun kısa hikayesinin beyazperdeye ilk uyarlanması değil. 1964’te Roger Corman’ın filme uyarladığı öykü, 1989’da yeniden çekilmişti.