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Yaramazlara biraz batar!

Kurlardaki yükseliş durmuyor: Dolar 4.64’ün üstünü gördü

 

Dolar ve avro Türk Lirası karşısında haftanın ikinci gününde de rekor kırdı.

Fotoğraf: Reuters

Dolar 4.6494 lira, avro 5.4961 lirayı görerek Türk Lirası karşısında en yüksek seviyeye yükseldi.

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Borsada ise yüzde 0.5’lik yükseliş var.

‘Algı kendi kendine düzelemeyecek kadar bozuldu’

Reuters’in konuştuğu bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Türkiye’ye yönelik algı kendi kendine düzelemeyecek kadar bozuldu. Bu algıyı düzeltecek bir adım gelmedikçe TL’deki değer kayıplarının da durması beklenmemeli” dedi.

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İş Yatırım’ın ‘Negatif ayrışmaya devam ediyoruz’ başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı: “Ticaret rüzgarlarını arkasına alan gelişmiş ülke borsaları Wall Street’in önderliğinde yükselmeye devam ediyor. Ancak güçlü dolar ve yükselen faizlerin baskısı altındaki gelişmekte olan piyasalar yükselişe sınırlı oranda katılabiliyor. Türkiye hisse fiyatları Wall Street’e paralel hafif toparlandı. Ancak dolar bazında kayıplar devam ediyor. ‘MSCI Türkiye’ aybaşından beri yüzde 13, son üç ayda yüzde 30 kayıp ile gelişmekte olan borsalara göre altı kat daha fazla kaybettirdi.”

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