Kurkut için önce ‘canlı bomba’ diyen vali: Polisin verdiği bilgiyle görüntüler örtüşmüyor

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Diyarbakır’daki Nevruz kutlamalarında vurulan Kemal Kurkut’a ilişkin polisin kendisine verdiği bilgiyle görüntülerin ‘örtüşmediğini’ belirterek, gerekirse açığa alma gibi uygulamaların yapılabileceğini söyledi.

Bağlar ilçesinde 21 Mart’ta binlerce kişinin katıldığı Nevruz kutlaması için alana gelen yurttaşlar beş farklı noktada kurulan arama noktalarından geçerek içeriye alınmıştı.

Ajansların geçtiğine göre arama noktasına gelen ve elindeki bıçakla alana doğru koşan 23 yaşındaki Kemal Kurkut polislerce vurulmuştu.

Kurkut, hastanede hayatını kaybetmişti.

Diyarbakır Valiliği, ilk açıklamasında Kurkut’un “Çantamda bomba var hepinizi öldüreceğim” dediğini iddia etmiş, polislere bıçakla saldırıp, alana doğru koşmaya başlaması üzerine ‘canlı bomba ihtimali‘ göz önünde bulundurularak vurulduğunu bildirmişti.

Eski Mazlumder başkanı doktor Ömer Faruk Gergerlioğlu, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy’la telefonla görüşerek Aksoy’un söylediklerini kişisel web sitesinden yayınladı.

Buna göre Aksoy, emniyet müdürünün, kendisine alana erken saatlerde gelen eli bıçaklı kişinin, “Üzerimde bomba var, hepinizi öldüreceğim” demesi üzerine müdahale edildiği bilgisini verdiğini, buna göre de açıklama yaptığını kaydetti.

Aksoy, şunları ifade etti: “Ancak sonra gelen görüntüler bilgiyle uyumsuzdu, örtüşmüyordu. Emniyet yetkilileri halen aynı bilgilerde ısrar ediyorlar. Bunun üzerine farklı bir durum olduğunu görüp İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş istedim, başsavcılık yeniden incelemeye başladı.”

Silahın hangi polisin olduğu tespit edildi

Kurkut’un adli tıp raporuna göre biri sol kolunda, diğeri de kalbinde olmak üzere iki mermi gömleği (Mermideki çekirdeğin içerisinde bulunan kurşun veya çelik nüveyi kaplayan metal bölüm) tespit edildiğini aktaran Aksoy, “Kolundakinin hangi silahtan çıktığını tespit ettik, kalbe saplanan için yeterli bilgi yok, mermi giriş çıkışına rastlanmadı, seken mermi gömleği olabilir” dedi.

Kurkut’un polislerle tartıştığı, sonra yakınlardaki kasap dükkanına giderek bir bıçak aldığı, yeniden alan geldiği basına yansımıştı.

Aksoy, polislerin, kendisine böyle bir durum olmadığını söylediklerini ifade ederek, Kurkut’un tişörtü veya gömleği üzerinde ‘Kürdistan’ yazdığı için bir tartışma yaşandığı yönündeki yorumlara da “Bu konuya soruşturma sonrası açıklık getirilir” cevabını verdi.

‘FETÖ’ye kadar ayrıntılı soruşturulacak’

Kurtkut’un antidepresan ilaç kullandığını, ailesinin anlatımına göre son bir haftadır da ilaçlarını almadığını savunan Aksoy, “Olayın erken saatte gelmesi itibariyle, alana bomba yerleştirmeye kullanılan provokatif bir şahıs mı, bize intikal ettirilmeyen öncesinde polislerle yaşadığı bir tartışma sonrası aniden gelişen bir olay mı olduğu, polislerin FETÖ’yle alakasının olup olmadığına kadar ayrıntılı olarak konuyu araştıracağız” diye konuştu.

Aksoy, ayrıntılı bilginin soruşturma sonrası verileceğini ve gerekirse açığa alma gibi uygulamaların yapılabileceğini söyledi.