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‘Kürk Mantolu Madonna’ şimdi de tiyatroda: Maria Puder’i Tuba Ünsal oynayacak


 

Sabahattin Ali’nin kült romanı ‘Kürk Mantolu Madonna’ tiyatroya uyarlanacak.

NTV’de yer alan habere göre yönetmenliğini Engin Alkan’ın üstlendiği oyunda romanın ana karakteri Maria Puder’i Tuba Ünsal canlandıracak.

Provalara çok yakında başlanacağı belirtilirken, oyunun yeni sezonda sahneleneceği kaydedildi.

Sinemaya uyarlanması ile gündemde olan ‘Kürk Mantolu Madonna’da başrolü kimin oynayacağı tartışma konusu olmuştu.

Maria Puder rolü için Beren Saat ve Marion Cotillard’ın isimleri öne sürülmüştü.

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