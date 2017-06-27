‘Kürk Mantolu Madonna’ şimdi de tiyatroda: Maria Puder’i Tuba Ünsal oynayacak

Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için iktidara çağrı yapan 111 isme “Neyin altına imza attığınızın farkında mısınız?” diye çıkışan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt, eşi gibi kendisi de açlık grevinde olan Esra Özakça’dan geldi.