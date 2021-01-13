Kurguyla yaşam arasındaki ince çizgide bir roman: ‘Kendinde Değil Gibisin’

Aylin Sökmen’in kaleme aldığı ‘Kendinde Değil Gibisin‘ kurguyla yaşam arasındaki ince çizgiye odaklanıyor.

Takıntılı bir edebiyat profesörü olan Metin’in kurmacayla hayatı birbirine karıştıran öyküsü üzerinden ilerleyen roman ‘İnsan sahici olana sınır koyup neden oyunlar oynar’, ‘Hayat mı kurmacadan, kurmaca mı hayattan kopya çeker‘ meselelerini sorguluyor.

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Okur romanda yazma isteği eyleme geçmedikçe boşuna yaşadığı hissine kapılan Metin’in yaşamla ölüm arasında dalgalanan duygu durumuna tanıklık ediyor.

Kitap Notabene Yayınları’ndan çıktı.