Küresel silah ticaretinde Soğuk Savaş sonrasının en yüksek hacmine ulaşıldı

Küresel silah ticareti 2012-2016 yıllarında bir önceki beş yıllık döneme kıyasla yüzde 8,4 oranında arttı.

Deutche Welle’de yer alan habere göre Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü Sipri’nin raporunda geçen yıl silah ticaretinde Soğuk Savaş sonrasının en yüksek hacmine ulaşıldığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi temsilcileri ABD, Rusya, Çin ve Fransa’nın yanısıra konseyin ‘artı biri’ Almanya dünyanın en büyük silah ihracatçıları arasında yer alıyor. Bu beş ülkenin silah satışı, toplam ticaretin yüzde 74’ünü oluşturuyor.

‘Aslan payı’ ABD’nin

Küresel silah ticaretinin yüzde 33’ünü gerçekleştiren ABD’nin silah satışları 2012 ile 2016 yılları arasında bir önceki beş yıllık döneme göre yüzde 21 oranında arttı. ABD’de üretilen silahların neredeyse yarısı ise Ortadoğu ülkelerine satılıyor.

Silah ticareti hacminde ABD’yi yüzde 23’le Rusya izledi. Çin yüzde 6,3’lük payla en fazla silah satan üçüncü konumuna gelirken Fransa’nın payı yüzde 6, Almanya’nın ise yüzde 5,6 olarak belirlendi.

Ortadoğu silah depoluyor

Rapora göre Ortadoğu ülkelerinin silah alımları son beş yılda yüzde 86 artarken toplam silah ticaretindeki payları ise yüzde 29’a çıktı. Dünyanın en fazla silah ithal eden ikinci ülkesi Suudi Arabistan silah alımlarını yüzde 212 oranında artırdı. Katar’ın silah ithalatı beş yıllık dönemde yüzde 245 oranında yükseldi.

Hindistan’ın da silah alımları son beş yılda yüzde 43 oranında arttı. Asya ve Okyanusya ülkeleri silah alımlarını yüzde 7,7 oranında arttırarak küresel ithalattaki payını yüzde 43’e çıkardı.