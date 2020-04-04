Küresel salgını anlatan kitap 2005’te ‘gerçek dışı’ bulunup yayınlanmadı; ‘corona’ günlerinde raflardaki yerini aldı

İskoç yazar Peter May, 2005 yılında küresel bir salgını konu alan, ‘Lockdown’ adlı gerilim romanı yazdı. Ancak, yayınevleri içeriğini ‘gerçek ve mantık dışı’ bulduğu için yayınlamayı reddetti. Bir virüsün 1 milyona aşkın insana bulaşmasını anlatan kitap 15 yıl sonra basıldı, perşembe günü piyasaya sürüldü.

Fotoğraf: CNN International

May’in romanı, ‘salgının merkez üssü’ Britanya’nın başkenti Londra’da geçiyor. Romanı kaleme alırken sadece hayal gücünden yararlanmadığını, ABD ve Britanya’nın salgın olması halinde yapılacakları konu alan 2002 tarihli belgelerini kullandığını anlatan May şunları söyledi:

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“Ben kitabı yazarken bilim insanları kuş gribinin dünyanın bir sonraki salgınına yol açacağını düşünüyordu. Çok araştırma yaptım. ‘Salgın Londra’da başlasa ve tüm şehir kilit altına alınsaydı ne olurdu‘ sorusundan yola çıktım. Kuş gribi ve corona virüsü elbette birbirinden çok farklı ancak evde kapalı olma senaryosu bugün de geçerli. Bugün milyonlarca insan virüsün yayılmasını engellemek için izole edilmiş durumda.”

Bir okuru, Twitter’da mesaj yazarak, roman yayınlanmayınca bir kenara kaldırdığını, hatta unuttuğunu söyleyen May’den corona virüsüyle ilgili bir kitap yazmasını istedi. Mesajı okuyunca aklına yıllar önce yazdığı romanı gelen May, “Zaten yazmıştım” diye düşünerek yayınevinin yolunu tuttu.

“Kitabı görünce neredeyse koltuklarından düştüler. Bir günde okudular ve ertesi sabah yayınlamaya karar verdiler” diyen May, romanı kendisinin de bir kez daha okuduğunu ve bugünkü şartlar göz önüne alındığında son derece gerçekçi olduğunu düşündüğünü söyledi.