Küresel kredi kuruluşları yoksul ülkelerin borçlarını erteleyecek

Fransa, küresel ekonomide 1930 yılından bu yana görülen en sert gerileme döneminin yaşanmasına neden olan yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle kredi veren büyük uluslararası kuruluşların yoksul ülkelerin borçlarını erteleyeceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Fransa Hazine Bakanı Bruno Le Maire gazetecilere açıklamasında ABD, Çin ve diğer G20 ülkelerinin bugünkü toplantıda bu konuda nihai kararı vereceklerini söyledi.

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Le Maire 40’ı Sahraaltı Afrika ülkesi olmak üzere 76 ülkenin devlet ve özel kurumlara olan 20 milyar dolar kadar olan borcunun erteleneceğini, çok taraflı kurumlara olan 12 milyar dolar borcun ise ödenmesi gerektiğini ifade etti.

G7 ülkelerinin hazine bakanları ve merkez bankası yetkililerinin bir araya geldiği internet üzerinden yapılan toplantıdan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Le Maire, G20 ve Paris Kulübü’nün desteklemesi halinde geçici olarak borçların ertelenmesinin G7 tarafından da destekleneceğini ifade etti.