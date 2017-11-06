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Küresel ısınma ürkütüyor: Dünyanın son üç yılı, ‘tarihin en sıcak üç yılı’

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2017’nin kaydedilmiş en sıcak üçüncü yıl olması bekleniyor.

Bu, 2016, 2015 ve 2017’nin (yüksek sıcaklık sıralaması) en sıcak üç yıl olarak dünya tarihine geçmesi demek.

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Grafik: Dünya İklim Merkezi

Açıklama 200 ülkeden uzmanların katılımıyla Berlin’de düzenlenen iklim konferansında Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Taalas’dan geldi.

Tarihte ‘en sıcak 10 yıl’ listesine giren yılların tamamı 1998’den sonraki 19 yıl içinde yaşandı.

Dünyanın ısı hesapları kutuplardan ekvatora kadar yüzey sıcaklıklarının yaz kış ortalaması alınarak yapılıyor.

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