Küresel ısınma nedeniyle buzul göllerinin alanı 28 yılda yüzde 51 arttı

Küresel ısınmanın neden olduğu erime sonucu 1990’dan 2018’e kadar geçen sürede buzul göllerinin kapladığı alan yüzde 51 arttı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın aktardığı, sonuçları ‘Nature Climate Change’ dergisinde yayınlanan araştırmaya göre küresel ısınmanın neden olduğu erimesi nedeniyle, 1990’dan 2018’e kadar geçen sürede buzul göllerinin sayısı, kapladığı alan ve su hacminde büyük artış meydana geldi.

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Buzul göllerinin sayısında yüzde 53 artış

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yeryüzü gözlem uydularının çektiği 254 bin 795 fotoğrafı inceleyen araştırmacılar, 28 yıllık sürede buzul göllerinin sayısının yüzde 53, kapladığı alanın ise yüzde 51 arttığını tespit etti.

Söz konusu sürede göllerin yüzde 95’inden fazlası yüzde 9 oranında genişledi.

Su hacminde de artış

Araştırmacılar, göllerdeki toplam su hacminin yüzde 48 artarak yaklaşık 156 bin 500 kilometreküpe ulaştığını tahmin ediyor. Bu deniz sularının 1000’de 43’ü kadar bir su hacmine denk düşüyor.

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Araştırmada, buzul göllerin genişlemesinin ve su hacminin artmasının yol açacağı taşkınların, dağların ve yüksek platoların eteklerinde yaşayan insan topluluklarının yaşamsal faaliyetlerini olumsuz etkileyeceğine de dikkat çekildi.