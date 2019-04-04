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Yaramazlara biraz batar!

Küresel Hava Durumu raporu: Yaşam süresi beklentisi kısalıyor

Bugün dünyaya gelen bir çocuğun yaşam süresi beklentisi hava kirliliği nedeniyle 20 ay kısalıyor.

Fotoğraf: Reuters

2019 Küresel Hava Durumu raporu‘nun verilerine göre Güney Asya’da hava kirliliği çocukların yaşam süresini 30 ay kısaltırken, Kamerun, Nijer ve Nijerya gibi ülkelerde bu süre 24 ay. Gelişmiş ülkelerde ise söz konusu süre beş aydan az.

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Raporda dünyada hava kirliliğine bağlı ölümlerin akciğer hastalıkları (yüzde 41), tip 2 diyabet (yüzde 20), akciğer kanseri (yüzde 19), iskemik kalp hastalıkları (yüzde 16) ve felç (yüzde 11) gibi hastalıklardan kaynaklandığı kaydedildi.

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