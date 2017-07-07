‘Küresel efendilere sesleniyor’: Perinçek, Kılıçdaroğlu’nun yazısından ‘müdahale çağrısı’ çıkardı 

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Britanya’nın saygın gazetelerinden Guardian’da ‘Adalet Yürüyüşü’nü anlattığı yazısında, ABD ve AB’yi Türkiye’ye müdahale etmeye çağırdığını öne sürdü.

‘Küresel efendilere sesleniyor’

Kılıçdaroğlu’nun yazısında Türk milletine veya Türkiye halkına güvenen bir sözcüğe rastlanmadığını savunan Perinçek “Kılıçdaroğlu, bütün Atlantik âleminde örnekleri görüldüğü üzere, ‘dünya’ adını verdiği Küresel Efendilere seslenmekte ve onları Türkiye’ye karşı harekete geçmeye davet etmektedir. ‘Adalet Yürüyüşü’nün amacı böyle açıklanmaktadır” dedi.

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‘ABD ve İsrail’in mevzisinden atış yapıyor’

CHP liderinin yazısındaki “Yalnız değiliz. Dünya, aşırılık yanlısı, liberal olmayan popülistlerin ve diktatörlerin yükseldiğini görüyor. Diktatörler birbirlerinden öğreniyorlar. Demokrasilere karşı birlikte komplo kuruyorlar” ifadelerine dikkat çeken Vatan Partisi genel başkanı şöyle devam etti: “Bu satırlarda da görüldüğü üzere Kılıçdaroğlu, düşmanlarını tıpkı ABD emperyalistleri ve İsrail gibi, ‘Aşırılık yanlısı, liberal olmayan popülistler ve diktatörler’ diye tanımlamaktadır. Dahası Kılıçdaroğlu o ‘diktatörlerin’ kim olduğunu da açıklıyor: ‘Ülkelerini mahvettiler ve halklarını yurt dışına sığınmaya zorladılar.’ Suriye ve Beşar Esad açıkça düşman ilan edilmektedir. Kılıçdaroğlu, ‘diktatörlerin birbirlerinden öğrendiğini, demokrasilere karşı birlikte komplo kurduklarını’ söyleyerek, Batı Asya’da ABD emperyalizmine ve İsrail’e karşı kurulan cepheyi hedef almaktadır. Rusya, Türkiye, İran, Irak ve Katar, düşman kamp olarak tanımlanmaktadır. Böylece Kılıçdaroğlu, ABD ve İsrail’in mevzisinden Batı Asya’nın mazlum ülkelerine karşı atışlar yapıyor.”

‘BOP eşbaşkanlığı görevini üstlendi’

Geçmişte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a atfettiği Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) eşbaşkanlığı görevini bugün Kılıçdaroğlu’nun üstlendiğini ileri süren Perinçek, “Bütün insanlık, ABD’nin “diktatör” suçlaması yönelttiği kampanyalardan sonra, “demokrasi götürmek” adına, Irak’a, Libya’ya ve Suriye’ye silahlı müdahalede bulunduğunu çok iyi bilmektedir. Şimdi hedefte Türkiye var. ABD emperyalizmi, 15 Temmuz darbe girişiminde başaramadığı silahlı müdahale tehdidini gündeme almış gözükmektedir” ifadelerini kullandı.