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Yaramazlara biraz batar!

Küresel Barış Endeksi: Türkiye 163 ülkelik listede 152’nci

Avustralya merkezli Ekonomi ve Barış Enstitüsü’nün 2019 yılı için yayınladığı rapora göre Türkiye Küresel Barış Endeksi’nde geçen yıla göre üç basamak geriye giderek 163 ülke içinde 152’nci sırada yer aldı.

‘Terör tehdidi’nin düşmesine rağmen Türkiye’ye Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan göçün sürdüğü ifade edilen raporda, Avrupa ülkeleri içinde ‘siyasi terör’ (siyasi tutuklamalar, işkence, kaybolma) konusunda son sırada bulunan Türkiye’nin, dış çatışma alanında da geriye gittiği belirtildi.

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İzlanda’nın birinci olduğu listede ilk 10 şöyle:

  • İzlanda
  • Yeni Zelanda
  • Portekiz
  • Avusturya
  • Danimarka
  • Kanada
  • Singapur
  • Slovenya
  • Japonya
  • Çekya

Son 10 sıra ise şöyle:

  • Türkiye
  • Pakistan
  • Rusya
  • Demokratik Kongo
  • Libya
  • Orta Afrika Cumhuriyeti
  • Somali
  • Irak
  • Yemen
  • Güney Sudan
  • Suriye
  • Afganistan

Rapora göre dünya son 10 yıl içinde daha az barışçıl bir yer haline geldi. Dünya barışı önündeki en büyük engellerden biri ise küresel ısınma.

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