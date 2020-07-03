Küresel araştırma: Virüs daha kolay bulaşmasını sağlayan mutasyon geçirdi

‘Corona’ üzerine yapılan küresel ölçekte bir araştırma virüsün yeni bir formunun insanları etkilemeye başladığını gösterdi. Virüs geçirdiği bu mutasyonla daha hızlı ve kolay bulaşıyor, ancak daha ağır hastalığa neden olduğuna dair bir kanıt yok.

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Bilim dergisi Cell’de yayınlanan araştırma nisan ayında virüsün hücrelere tutunmak için kullandığı proteinlerin mutasyonu sonucu daha kolay bulaşır hale geldiği görüşünü destekliyor. Bu araştırma için bilim insanları hem daha çok sayıda gen dizilimi inceledi hem de insanlar, hayvanlar ve laboratuvar ortamındaki hücre kültürleri üstünde deneyler yaptı.

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Çalışmada yer alan bilim insanlarından Erica Ollmann Saphire “Yeni virüsün daha iyi adapte olduğunu biliyoruz ancak ilk bakışta daha kötü olduğuna dair bulgu yok” dedi.

Söz konusu mutasyon virüsün hücrelere girmek için için kullandığı ‘diken‘ proteinlerini etkilemiş. Şimdi bilim insanları bunun aşı çalışmalarına tesir edip etmeyeceğine bakıyor. Mevcut aşı çalışmalarının çoğunda virüsün proteinlerini hedef alarak deneyler yapılıyor, ancak bu çalışmalar virüsün eski türüne dayandırılarak sürdürülüyor.

Araştırmacılar G614 adını verdikleri bu yeni mutasyonun Avrupa ve ABD’de yayılan virüsün ilk versiyonu olan D614 ile neredeyse tamamen yer değiştirerek dominant tür olduğunu açıkladı.

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Araştırmada şu ifadelere yer verildi: “Küresel izleme verilerimiz G614 değişim türünün D614’ten daha hızlı yayıldığını gösterdi. Bu virüsün daha bulaşıcı olduğu anlamına geliyor. Ancak ilginç şekilde G614’ün hastalığın ağır geçmesi üzerine etkisi olduğuna dair kanıt bulamadık. Mart ayının başına kadar G614 türü Avrupa dışında çok nadir görülüyordu ancak sonrasında dünya çapında sıklığı arttı.”

Virüsün bu yeni versiyonunun üst solunum yollarında daha hızlı çoğaldığı gözlemlendi. Araştırmacılara göre bu durum daha kolay bulaşmasını açıklıyor.

Laboratuvar ortamında yapılan deneyler de G formunun, D formuna kıyasla üç ila dokuz kat daha bulaşıcı olduğunu gösterdi.