Küre Dağları Milli Parkı’nda endemik bitki türü keşfedildi: Küçük Asya

Bartın Üniversitesi’nde görevli Dr. Bilge Tunçkol, Küre Dağları Milli Parkı’nda, Kastamonu Horma Kanyonu bölgesinde, eğrelti türü olan yeni, endemik bitki keşfetti. Bitkiye, coğrafi konumu dolayısıyla ‘Küçük Asya’ (Asia Minor) anlamına gelen ‘Polystichum asiae-minoris’ adı verildi.

Fotoğraf: DHA

Üniversitenin Ulus Meslek Yüksekokulu Ormancılık Programı’nda öğretim görevlisi olan Tunçkol, Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü Mühendisi Hasan Yaşayacak, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi’nden Prof. Dr. Necmi Aksoy ve Missouri Botanical Garden’dan Prof. Dr. Li-Bing Zhang tarafından kaleme alınan bilimsel yayın, ‘Phytotaxa’ adlı dergide yayınlandı.

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Tunçkol şunları söyledi: “Doğa, bu eşsiz bitki türünün keşfedildiği yer olan Küre Dağları Milli Parkı içerisindeki Horma Kanyonu’nda yaklaşık 100 kök bireye ev sahipliği yapmaktadır. Bitkinin yayılış alanı ve bu alandaki sayısı göz önünde bulundurularak neslinin doğada tükenme riskinin aşırı derecede yüksek olduğu kabul edilmiş ve IUCN (Dünya Doğa ve doğal Kaynakları Koruma Birliği) kırmızı listesine göre kritik tehlike kategorisi verilmiştir.

Bu yeni endemik türün korunması, neslinin devamı için önümüzdeki dönemde gerekli koruma çalışmaları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’müz ile tür eylem koruma planı çalışmalarının en kısa sürede yapılması planlanmaktadır.”