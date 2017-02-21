KÜRDSİAD’a kapatma, başkanına 10 ay hapis cezası: ‘Kürdistan diye bir bölge yok’

Kürdistan Sanayici ve İşadamları Derneği (KÜRDSİAD) mahkeme kararıyla feshedildi, başkan Abdülbaki Karadeniz’e, ‘dernekler kanununa muhalefet’ suçundan 10 ay hapis ve 820 lira adli para cezası verildi.

4 Nisan 2014 tarihinde kuruluş dilekçesi verilen KÜRDSİAD hakkında valiliğin suç duyurusunda bulunması üzerine, Karadeniz hakkında soruşturma başlatılmıştı.

10 Mart 2016 tarihinde soruşturmayı tamamlayan savcı, iddianamede Karadeniz’in, ‘dernekler kanununa muhalefet’ suçundan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması ve KÜRDSİAD’ın feshedilmesini talep etti. İddianamede, dernek tüzüğünün 2’nci maddesinin yedi ayrı yerinde ‘Kürt’ ve ‘Kürdistan’ ifadelerinin geçtiği kaydedildi.

‘Kürdistan diye bir bölge yok’

Derneğin güneydoğu ve doğu Anadolu bölgesinden ‘Kürdistan’ diye bahsettiğini belirten savcı, böyle bir bölgenin bulunmadığını ifade etti. ‘Kürdistan’la kast edilen şeyin özellikle PKK tarafından Türkiye’nin güneydoğu ve doğu Anadolu bölgesini kapsayıp kurulması amaçlanan ırk temeline dayalı devletin adı olduğu ifade edilen iddianamede şöyle dendi: “Kürdistanlı’ ibaresi ise ülkemizde yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarımızı diğer etnik kökenlere mensup olan ve üst kimlikle birbirine bağlanan vatandaşlarımızdan ayrıştırmak için kullanılan bir söylem olduğu açıktır. Yine tüzükte geçen ‘Rojava kantonları’ deyiminin PKK terör örgütüne organik olarak bağlı olan PYD/YPG terör örgütleri tarafından Suriye’de kurulması planlanan bir devlet yapılanması olduğu, Anayasaya göre Türkiye Cumhuriyeti devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir yapıda üniter bir devlet olduğu, bu hükümlere göre kimseye ırk sebebiyle ayrımcılık yapılamayacağı, Anayasa’da yer alan hiç bir hak ve hürriyetin devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı amaçlayacak şekilde kullanılamayacağı açıktır.”

Derneğin kapatılmasını örgütlenme ve ifade özgürlüğüne müdahale olarak değerlendiren Karadeniz’in avukatı Barış Yavuz ise şunları söyledi: “Hukuka hakim olmayan bir savcı tarafından sadece tüzüğe bakılarak iddianame hazırlanmıştır. ‘Kürdistan’ kelimesi davanın açılmasına neden olan şok edici kelimedir. Kabullenilmek istenilmemektedir. Anadolu coğrafyasının bin yıllık ismidir. Şu anki cumhurbaşkanının 18 Aralık 1991 tarihinde tanımlamış olduğu Kürdistan’dır. Bu topraklarda yaşayan insanların ekonomik anlamda örgütlenmesi suç olmamalıdır.”

Mahkeme, Karadeniz’e 10 ay hapis ve 820 lira adli para cezası vermesinin yanısıra KÜRDSİAD’ın da feshedilmesine hükmetti. Karadeniz’in cezası ertelendi.