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‘Kürdistan’ diyaloğu: CHP Edremit adayı ihraç talebiyle disipline sevk edildi

CHP Balıkesir’in Edremit ilçesindeki başkan adayı Selman Hasan Arslan’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

Fotoğraf: DHA

Balıkesir’de seçim irtibat bürosu açılışında mikrofonunu açık unutan Arslan’ın yanına gelen ve ‘Fettahoğlu‘ diye hitap edilen kişi, “Bizim oy Kürdistan’a” ifadesini kullanmış, söz konusu kişinin birkaç kez tekrarı ve orada bulunan eski Akçay belediye başkanı Cahit İnceoğlu’nun “Kürdistan’a diyor” demesi üzerine Arslan da, “Bize verecek demektir” diye yanıt vermişti.

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Arslan, seçim irtibat bürosunun açılışında yaşanan ve görüntülere yansıyan diyaloğun ‘provokasyon‘ olduğunu savunmuştu: “Hayatımın hiçbir evresinde, adını ağzıma dahi almak istemediğim o oluşuma hiçbir koşul içinde destek olmam mümkün değildir.”

Disipline sevk haberini CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak duyurdu: “Adayımız önemli bir hata yapmıştır. Dolayısıyla bu nedenle kendisi kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir.”

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