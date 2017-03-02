‘Kürdistan bayrağı asılması skandal’ diyen Perinçek: Artık ‘Hayır’ selinin önüne geçilmez

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin ziyareti sırasında Kürdistan bayraklarının asılmasından sonra referandumdan ‘Evet’ çıkmasının mümkün olmayacağını söyledi.

Sözcü’ye konuşan Perinçek, ‘skandal’ dediği durumun ‘Hayır’ oylarını yüzde 60’a yükselttiğini öne sürdü: “Çankaya Köşkü’nde de Kürdistan bayrağının yer aldığı fotoğraftan sonra, ‘Evet’ çıkması mümkün değil. ‘Hayır’ oyları patladı.”

AKP içinde eski ve yeni milletvekili, genel merkez yöneticisi, eski bakan ve il başkanı düzeyinde birçok kişinin ‘Hayır’ oyu vereceğini savunan Perinçek, “Başkanlığa hayır diyen AKP’lileri isim isim biliyorum. Bu skandaldan sonra ‘Hayır’ selinin önüne geçilemez. MHP tabanının da yüzde 80’i ‘Hayır’cı” dedi.

‘AKP ve MHP, PKK ve HDP ile aynı cephede buluştu’

Barzani’nin ‘bağımsız bir devletin başkanı gibi’ karşılanmasının ABD’nin ‘Kürdistan planı’nı onaylamak anlamına geldiğini söyleyen Perinçek şöyle devam etti: “Bağımsız bir Kürdistan devleti yoktur. Ancak, ABD silahıyla hazırlanan bir bağımsız Kürdistan devlet planı vardır. AKP yönetimi Kürdistan bayrağıyla hem ABD’nin 2’nci İsrail planına, hem de PKK bayrağına ‘Evet’ dedi.”

Vatan Partisi lideri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında Kürdistan bayrağına karşı çıkmasını inandırıcı bulmadığını da belirtti. “İnandırıcı olması için başkanlık sistemine de ‘Hayır’ demesi gerekir. Aksi takdirde grup konuşması halkı aldatma çabasından başka bir anlam taşımaz. Kürdistan bayrağı açılması kimlerin PKK ve FETÖ ile el ele verdiklerini sergilemiştir. Artık, ‘Evet’ diyen AKP ve MHP, Kürdistan bayrağına ‘Evet’ diyen PKK ve HDP ile aynı cephede buluşmuştur”