Kurbanlık koçla kafa tokuşturunca hastanelik oldu

Düzce’nin Yığılca ilçesinde, Kurban Bayramı için beslediği koçla kafa tokuşturan Erdoğan Kuşçu hastanelik oldu. Elmacık kemiği kırılan Kuşçu tedaviye alındı.

Fotoğraf: DHA

​Olay, sabah saatlerinde Yığılca ilçesi Aydın köyünde meydana geldi. Kurban Bayramı için koç besleyen Kuşçu, iddiaya göre hayvanlardan biriyle kafa tokuşturdu. Koç, Kuşçu’nun sağ yanağına sert bir şekilde vurdu. Kuşçu aldığı darbe ile baygınlık geçirdi.

Reklam

Koçun yerde yatarken bir kez daha tos vurduğu Kuşçu’nun sağ elmacık kemiği kırıldı. Yakınlarının müdahalesi sonucu koç uzaklaştırılırken, sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Kuşçu, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.