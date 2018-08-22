Kurbanlık fiyatları düştü

Bayramın ikinci gününde satışların istenilen düzeyde gitmemesi nedeniyle fiyatlar düştü.

AA’nın haberine göre kurban pazarları bayramın ilk gününe göre daha sakin.

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Büyükbaş ve küçükbaş satışlarında da düşüş olduğu bildirildi. Bu nedenle satıcılar elde kalan kurbanlıklarında indirime gitti.

Sultangazi’de kurbanlık satan Celil Bingöl, dün 75 büyükbaş hayvan sattığını belirterek “Ancak bugün sadece üç büyükbaş hayvan satabildim. Bu nedenle kurbanlıkların her birinin fiyatını yaklaşık 150 lira indirdim” dedi.

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Kağıthane’de ise büyükbaşların çoğu ilk gün bitti. Bu nedenle vatandaşlar küçükbaşlara yöneldi.

Satıcılardan Muhammed Fındıkçı, kurbanlıkları başta 11-12 bin liraya sattıklarını, bayram yaklaştıkça fiyatın 10 bin liraya düştüğünü belirterek “Bugün 8 bin liradan yukarı fiyat vermiyorlar” diye konuştu.