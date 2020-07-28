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Yaramazlara biraz batar!

Kurbanlık aldığı boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti

Artvin’de bir vatandaş Kurban Bayramı için satın aldığı boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti..

Fotoğraf: Arşiv

Şavşat ilçesindeki Balıklı köyünde yaşanan olayda Mikail Koçak (70) dün akşam saatlerinde Kurban Bayramı için satın aldığı boğaya yem vermek istedi. Bu sırada aniden hareketlenen boğa, Koçak’a saldırdı. Çevredekilerin yardımıyla hayvan uzaklaştırılırken, Koçak aldığı boynuz darbeleri sonucu yaralandı.

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İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırdığı Koçak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

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