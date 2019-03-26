Kurban edilen jaguarın kalıntısı Aztek kralının mezarına götürebilir

Meksika’nın başkenti Meksiko’da yapılan kazılarda bulunan ve kurban etme ritüellerine ait olduğu düşünülen kalıntıların, arkeologların bir Aztek kralının mezarına ulaşmasını sağlayabileceği belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

BBC’deki habere göre kazı ekibinde görevli arkeolog Leonardo Lopez Lujan, onlarca yıldır kazı yapıldığını ancak Aztek krallarına ait mezar bulunamadığını anımsatarak, “Mezara ulaşırsak bu bir ilk olacak” dedi.

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Lujan, tarihçilerin Aztek krallarının mezarlarının bulunduğu yer olarak işaret ettiği Aztek tapınağının merdivenlerinde bir jaguar ve küçük bir erkek çocuğunun kalıntılarıyla değerli taş ve incilerle bezenmiş bıçaklar bulduklarını anlattı.

“Beklentilerimiz çok yüksek. Derinlere indikçe daha değerli nesneler bulacağımızı sonunda da mezara ulaşacağımızı düşünüyoruz” diyen Lujan, 500’ü aşkın yıl önce Aztek rahiplerin yönettiği kurban etme ritüelinin izini sürmenin heyecan vericiği olduğunu söyledi.

Tarihçilere göre, 1469-1502 yıllarında hüküm süren üç Aztek kralının külleri, gösterişli eşyalar ve kurban edilenlerle birlikte bu tapınağın civarında gömüldü.