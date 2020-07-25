Kurban Bayramı’nda trafik tedbirleri

İçişleri Bakanlığı’nca, 81 il valiliğine Covid-19 döneminde Kurban Bayramı’nda uygulanacak trafik tedbirleriyle ilgili talimat gönderildi.
‘2020 Kurban Bayramı trafik Tedbirleri’ konulu talimat 29 Temmuz-04 Ağustos tarihleri arasında uygulanacak.
162 bin trafik personeli
Bu tarihlerde genel hizmet birimlerinden takviye alınanlarla birlikte emniyet ve jandarmadan toplam 77 bin 545 trafik ekibi-timi ve 162 bin 832 trafik personeli görev alacak.
Talimatlarda havadan denetlemelerin arttırılacağı belirtilerek, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Bursa, Muğla, Afyonkarahisar, Balıkesir, Hatay, Kocaeli, Manisa, Mersin olmak üzere toplam 14 il ile bu illere komşu illerde 89 saat helikopterle, 74 ilde ise 1233 saat dronla denetim yapılacağı ifade edildi.
Mevsimlik tarım işçilerine kısıtlama
Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığında, Bilim Kurulu tarafından hazırlanan Covid-19 rehberi esas alınarak denetimler yapılacak.
Talimatta, araç ve trafik denetimleri hakkında şu bilgiler yer aldı:
- Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların 24.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek.
- Merkezden 44 farklı il güzergâhına 268, 67 ilden 61 farklı il güzergâhına 450 olmak üzere toplam 718 sivil personel tarafından 1436 yolcu otobüsü habersiz olarak denetlenecek.
- Sefere çıkan bütün otobüsler denetlenecek, şoförleri kural ihlali yapmamaları, sürücü ve yolcuları seyahat süresince emniyet kemeri takmaları, şoförler ise taşıt kullanırken cep telefonu ile konuşmamaları konusunda bilgilendirilecek.
- Otobüslerin karışmış olduğu kazalar da dikkate alınarak, özellikle 02.00-08.00 ve uykusuzluk/yorgunluğa bağlı dikkat kaybının oluştuğu 05.00-07.00 saatleri arasında şoförlerin araç dışına davet edilmesi, gerekli kontrolleri ve dinlenmeleri sağlanacak.
- Özel İzin/Özel Yük Taşıma İzin Belgesi kapsamındaki araçlarla ilgili kısıtlama getirilmesi halinde trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecek.