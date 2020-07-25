Kurban Bayramı’nda trafik tedbirleri

İçişleri Bakanlığı’nca, 81 il valiliğine Covid-19 döneminde Kurban Bayramı’nda uygulanacak trafik tedbirleriyle ilgili talimat gönderildi.

Fotoğraf: DHA

‘2020 Kurban Bayramı trafik Tedbirleri’ konulu talimat 29 Temmuz-04 Ağustos tarihleri arasında uygulanacak.

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162 bin trafik personeli

Bu tarihlerde genel hizmet birimlerinden takviye alınanlarla birlikte emniyet ve jandarmadan toplam 77 bin 545 trafik ekibi-timi ve 162 bin 832 trafik personeli görev alacak.

Talimatlarda havadan denetlemelerin arttırılacağı belirtilerek, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Bursa, Muğla, Afyonkarahisar, Balıkesir, Hatay, Kocaeli, Manisa, Mersin olmak üzere toplam 14 il ile bu illere komşu illerde 89 saat helikopterle, 74 ilde ise 1233 saat dronla denetim yapılacağı ifade edildi.

Mevsimlik tarım işçilerine kısıtlama

Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığında, Bilim Kurulu tarafından hazırlanan Covid-19 rehberi esas alınarak denetimler yapılacak.

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Talimatta, araç ve trafik denetimleri hakkında şu bilgiler yer aldı: