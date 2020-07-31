Kurban Bayramı’nda sosyal mesafesiz, sağlıksız koşullarda kesim yapıldı

İstanbul ve Kocaeli’de vatandaş yasak olmasına rağmen sokakta ve boş arsalarda sağlıksız koşullarda, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmeden kurban kesti.

Fotoğraflar: DHA

Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kesim hareketliliği yaşandı.

Reklam

Çoğu kişi kurban pazarlarının yanında ayrılmış özel yerlerde kesim yaptırırken, kurallara uymayanlar da var.

İstanbul’da Avcılar ve Esenyurt’ta sokaklarda ve boş arsalarda kaçak kesim yapıldı. Kesim anlarını çocukların da izlemesi dikkat çekti.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde de birçok kişi toprak alanda, sağlıksız koşullarda kurban kesti, sosyal mesafe kuralını ihlal etti.

Reklam

Ayrıca bayram namazının ardından ilçedeki kurban kesim merkezlerinde yoğunluk oluştu. Kurbanlıklarını alan kişiler, kurban satış merkezinde zaman zaman sosyal mesafe kuralını ihlal etti, maske takmadı.

Kesilen bazı kurbanlıklar ise brandalar üzerinde bekletildi.