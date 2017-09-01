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Kurban bayramının ilk gününde, kesimhane ve belediyelerin belirlediği alanlar dışında kurban kesimine kalkışan 3 bin 102 kişi yaralandı.

DHA’nın haberine göre ‘acemi kasap’ların en fazla ortaya çıktığı il Bursa oldu.

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İldeki 16 kamu hastanesinin acil servislerine başvuranlardan 551’inin kurban keserken yaralananlar olduğu açıklandı.

Tunceli, Diyarbakır ve Van kent merkezlerinde hastanelere başvuru olmazken, diğer diğer tüm illerde hastanelerin acil servisleri acemi kasaplar için gün boyu mesai yaptı.

El, kol ve bacaklarda kesik, kırık ve ezilme nedeniyle hastaneye başvuran yaralıların büyük bölümü ayakta tedavinin ardından taburcu edildi. Bazı yaralılar ise başta ortopedi servisleri olmak üzere çeşitli servislere yatırıldı.

Doğan Haber Ajansı muhabirlerinin derlediği bilgilere göre, İstanbul ve Ankara dışında kurban keserken yaralanıp hastanelerin acil servislerine başvuranların illere göre dağılımı şöyle: Bursa 551, Konya 178, İzmir 161, Kırıkkale 137, Mersin 132, Kocaeli 122, Eskişehir 121, Denizli 117, Kütahya 114, Gaziantep 106, Kayseri 94, Adana 93, Şanlıurfa 88, Adıyaman 85, Aksaray 81, Osmaniye 72, Bilecik 71, Yozgat 68, Erzurum 68, Kahramanmaraş 67, Sivas 66, Nevşehir 65, Çanakkale 63, Sakarya 56, Aydın 53, Manisa 45, Tokat 43, Karaman 43, Samsun 42, Antalya 41, Çankırı 38, Kastamonu 38, Niğde 36, Erzincan 35, Yalova 35, Edirne 35, Gümüşhane 34, Kilis 34, Çorum 34, Düzce 34, Elazığ 33, Karabük 33, Balıkesir 32, Zonguldak 32, Rize 32, Kars 31, Trabzon 29, Ağrı 28, Hatay 27, Kırşehir 23, Kırklareli 21, Uşak 21, Bartın 20, Bolu 19, Giresun 18, Afyonkarahisar 17, Amasya 15, Iğdır 14, Malatya 14, Isparta 12, Muş 12, Bayburt 11, Ordu 11, Artvin 11, Ardahan 9, Mardin 9, Burdur 8, Siirt 7, Muğla 6, Sinop 6, Batman 5, Tekirdağ 5, Şırnak 5, Hakkari 3, Bingöl 3 ve Bitlis 2.