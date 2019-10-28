Kurbağalıdere projesinde iki etaplı çalışma: Göztepe Kavşağı trafiğe kapatıldı

İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kurbağalıdere Islah Projesi kapsamında D-100 Karayolu Göztepe Köprülü Kavşağı trafiğe kapatıldı. Araçlar geçici olarak yeni yapılan dört şeritli servis yoluna yönlendirildi.

Fotoğraf: DHA

Proje kapsamında Göztepe Köprülü Kavşak ve Optimum AVM arasında kalan bölgede dere kesiti genişletme çalışması yapılacak.

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D-100 Karayolu üzerindeki İETT Hastane durağı da 50 metre ilerideki alternatif yola taşındı.

5 Ekim’de başlayan ve toplamda 120 gün sürmesi planlanan çalışmalar süresince trafiğin aksamaması için D-100 Karayolu’nun etaplar halinde kapatılacağı öğrenildi.

İBB: Çalışmaların 120 günde tamamlanması planlanıyor

Haritalar: İBB

İBB 4 Ekim’de çalışmalarla ilgili duyuru yaparak, çalışmaların etap etap nasıl ilerleyeceğini anlatmıştı.

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Buna göre çalışmalar şöyle ilerleyecek:

Birinci aşama: D-100 Karayolu Göztepe Köprülü Kavşağı Mevkiinde trafik, geçici olarak yeni yapılan servis yoluna yönlendirilecek. Haritada yeşil ile gösterilen alanın 60 gün içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

İkinci aşama: Birinci aşamada tamamlanan kısma trafik yönlendirilerek E5 ve E5’e paralel kısımdaki eksik dere ıslah inşaatları tamamlanacak.

Haritada mor ve mavi ile belirtilen noktalardaki çalışmaların 120 gün içinde tamamlanması planlanıyor.