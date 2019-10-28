Kurbağalıdere projesinde iki etaplı çalışma: Göztepe Kavşağı trafiğe kapatıldı

İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kurbağalıdere Islah Projesi kapsamında D-100 Karayolu Göztepe Köprülü Kavşağı trafiğe kapatıldı. Araçlar geçici olarak yeni yapılan dört şeritli servis yoluna yönlendirildi.
Proje kapsamında Göztepe Köprülü Kavşak ve Optimum AVM arasında kalan bölgede dere kesiti genişletme çalışması yapılacak.
D-100 Karayolu üzerindeki İETT Hastane durağı da 50 metre ilerideki alternatif yola taşındı.
5 Ekim’de başlayan ve toplamda 120 gün sürmesi planlanan çalışmalar süresince trafiğin aksamaması için D-100 Karayolu’nun etaplar halinde kapatılacağı öğrenildi.
İBB: Çalışmaların 120 günde tamamlanması planlanıyor
İBB 4 Ekim’de çalışmalarla ilgili duyuru yaparak, çalışmaların etap etap nasıl ilerleyeceğini anlatmıştı.
Buna göre çalışmalar şöyle ilerleyecek:
Birinci aşama: D-100 Karayolu Göztepe Köprülü Kavşağı Mevkiinde trafik, geçici olarak yeni yapılan servis yoluna yönlendirilecek. Haritada yeşil ile gösterilen alanın 60 gün içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.
İkinci aşama: Birinci aşamada tamamlanan kısma trafik yönlendirilerek E5 ve E5’e paralel kısımdaki eksik dere ıslah inşaatları tamamlanacak.
Haritada mor ve mavi ile belirtilen noktalardaki çalışmaların 120 gün içinde tamamlanması planlanıyor.