Kurbağa Pepe’nin imajı zedelendi ve telif hakkı ihlal edildi; yaratıcısına tazminat ödenecek

InfoWars adlı ‘sahte haber’ sitesi mizah dergisi karakteri Kurbağa Pepe’nin yaratıcısı Matt Fruie’ye telif hakkı ihlali yaptığı ve Pepe’nin ‘imajını zedelediği’ gerekçesiyle 15 bin dolar (86 bin 834 lira) tazminat ödeyecek.

Fotoğraf: BBC

Furie, 2016’da ABD’de düzenlenen başkanlık seçiminin kampanya döneminde hazırladıkları bir afişte Pepe’yi kendisinden izin almadan kullandıkları gerekçesiyle sitenin sahibi Alex Jones’a dava açtı. ‘Yeniden büyük ABD’ sloganını içeren afişlerin 17.76 dolara satıldığını belirten Furie, Pepe’nin afiş nedeniyle İftira ve Karalama ile Mücadele Birliği’nin nefret sembolleri arasına girdiğini söyledi.

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Furie, Pepe’yi ABD Başkanı Donald Trump -kampanya sürecinde adaydı- ve Alex Jones’la yan yana gösteren, ‘Nazi lideri Adolf Hitler’e benzeten afiş nedeniyle yaratıcısı olduğu kahramanın adının beyaz ırkçılık ve anti-Semitizm’le anıldığını ve buna çok üzüldüğünü söyledi.

İftira ve Karalama ile Mücadele Birliği’yle ‘Pepe’yi kurtar’ kampanyası hazırladıklarını belirten Furie, sevimli kurbağanın barışı temsil eden bir karakter olduğunu vurguladı ve imajını düzeltmek için çabaladığını söyledi.

Geçen yıl Twitter, InfoWars ve Alex Jones’un hesaplarını kapadığını açıklamıştı. Youtube ve Facebook da aynı yola başvurmuştu.