Kuran ve sünnet merkezli eğitim: Vaizler, okullarda seminer düzenleyecek

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çorum İl Müftülüğü, vaizlerin okullarda seminer düzenlemesinin önünü açan bir protokol imzaladı.

Birgün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre ‘Gencim Geleceğim, Ailemle Güleceğim’ isimli protokol çerçevesinde müftülüğün görevlendirdiği vaizler okullarda, ‘söyleşi’ adı altında etkinlik düzenleyebilecek. Etkinliklere öğrencilerin yanısıra veliler de katılabilecek.

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Protokolde, ‘ailelere Kuran ve sünnet merkezli eğitim vermek son derece önemlidir’ deniyor.

Amaç ‘öğrenci ve velilere rehberlik yapmak, aile içi iletişimsizlik sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak.‘ İşlenecek konular arasırda ‘iyi insan olma, haram bilinci, anne baba hakkı’ da yer alıyor.

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‘Söyleşi’lerde ‘iyi insan olma, haram bilinci, anne baba hakkı’ gibi konular işlenecek.

Protokol, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu, Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kocatepe Ortaokulu’nu kapsıyor.

İmza töreninde konuşan Çorum Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, müftülükle çok sayıda proje yaptıklarını belirterek “Gençlerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak bu projeyle aile içi iletişimi güçlendirmeyi, ergenlik dönemindeki gençlerin problemlerini en aza indirmeyi hedeflemekteyiz” dedi.