Kuran kursunda ‘çocuğa eziyet etmek’ten tutuklanan eğitmen tahliye edildi

Sakarya’daki bir Kuran kursunda bir çocuğa şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan ve ‘çocuğa eziyet etmek’ suçundan tutuklanan eğitmen tahliye edildi.

Gözaltına alındıktan sonra ‘küçük yaşta çocuğa darp, kasten yaralama, eziyet’ suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Şükrü Yılmaz adlı eğitmen, nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

İfadesinde Diyanet kadrosunda Çaybaşı Yeniköy Mahallesi Hz. Musab Erkek Kuran Kursu’nda görev yaptığını, 2013 yılından sonra da emekli olarak bu görevi sürdürdüğünü belirten Yılmaz şunları söylemişti: “Mağdur çocuk 2015 yılı haziran ayından 2016 mayıs ayına kadar Kuran Kursu’nda hafızlık eğitimi almaktaydı. Ben iddia olunduğu gibi mağdur çocuğu kurs gördüğü süre içerisinde 10-15 kez terlik ve tokatla dövmedim. Yalnızca görüntülerin çekildiği anda terlikle dövdüm. Ders yapmadığı için dövdüm. Üzgünüm, bir hata ettim.”

Sakarya 2’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘küçük çocuğa darp ve eziyet’ suçlarından dört yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Yılmaz’ın ilk duruşması geçen hafta görüldü.

Mahkeme Yılmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bunun üzerine avukatı kaçma şüphesi olmaması, istenen cezanın hükmün geri bırakılması kapsamında yer alan suç olması nedeniyle müvekkilinin tahliyesi için Sakarya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.

Mahkeme, Yılmaz’ın tahliyesi yönünde karar verdi.