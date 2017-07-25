Kuran kursunda cinsel istismara 217 yıl hapis cezası

Giresun’da Kuran kursunda çocuklara cinsel istismarda bulunan eğitmene 217 yıl dört ay 15 gün hapis cezası verildi.

Alucra Erkek Yatılı Hafızlık Kuran Kursu’nda yardımcı eğitmen olacak çalışan Halil İbrahim U., cinsel istismara uğradığını söyleyen bazı çocukların velilierinin şikayeti üzerine geçen yıl 29 Ağustos’ta gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

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Hakkında dokuz ile 13 yaşları arasında değişen dokuz öğrenciye cinsel ve fiziksel istismarda bulunmak suçundan dava açılan Halil İbrahim U.’nun karar duruşması bugün Şebinkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Eğitmen hakkında dokuz öğrenciye karşı işlemiş olduğu ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından toplamda 217 yıl dört ay 15 gün hapis cezası verildi.