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Kuran kursu servisinde unutulan beş yaşındaki çocuk havasızlıktan hayatını kaybetti

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Şanlıurfa’da Kuran kursunun servisinde unutulan beş yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

İddiaya göre servisin sürücüsü Mustafa A., park ettiği aracın kapılarını kilitledi. Arka koltukta olan epilepsi hastası beş yaşındaki Sami Çiçek fenalaşarak bayıldı.

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Sürücü, aracına tekrar geldiğinde gördüğü çocuğu hastanaye götürdü. Beş yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun sıcak ve havasızlıktan etkilendiği belirtildi.

Sürücünün ifadesi alındı, Çiçek’in cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.


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