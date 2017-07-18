Kuran kursu servisinde unutulan beş yaşındaki çocuk havasızlıktan hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da Kuran kursunun servisinde unutulan beş yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İddiaya göre servisin sürücüsü Mustafa A., park ettiği aracın kapılarını kilitledi. Arka koltukta olan epilepsi hastası beş yaşındaki Sami Çiçek fenalaşarak bayıldı.

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Sürücü, aracına tekrar geldiğinde gördüğü çocuğu hastanaye götürdü. Beş yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun sıcak ve havasızlıktan etkilendiği belirtildi.

Sürücünün ifadesi alındı, Çiçek’in cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.