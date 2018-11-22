Kuran kursu hocasına beş çocuğu istismardan 81 yıl hapis

Samsun’da yaz aylarında Kuran dersi veren 36 yaşındaki Hakan Arslan, beş kız çocuğunu istismar ettiği suçlamasıyla 81 yıl hapse çarptırıldı.
Alaçam ilçesinde Ağustos 2017’de yaşanan olay, beş kız çocuğunun her zaman gittikleri kursa gitmek istememeleri üzerine ortaya çıktı.
Çocuklar, ailelerine Arslan’ın kendilerini elle istismar ettiğini anlattı. Ailelerin şikayeti üzerine polis Arslan’ın gözaltına aldı.
Tutuklanan Arslan hakkında Bafra ağır ceza mahkemesinde istismar davası açıldı.
Mahkeme, Kuran kursu eğitmenine toplamda 81 yıl hapis cezası verdi.