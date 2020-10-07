Kurallara uymayan düğün sahiplerine, dernek lokalinde kumar oynayanlara ceza

Karabük’te, Covid-19 kurallarına uymayan düğün sahiplerine, Eskişehir’de ise dernek binasında kumar oyandıkları gerekçesiyle 56 kişiye ceza verildi.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Burunsuz köyünde ilgili makamlara bilgi verilmeden düğün yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti.

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Düğün sahibi iki kişiye toplam 3 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.

Ekipler, uyulması gereken kuralları anonslarla hatırlattı.

Eskişehir’de ise kuralları ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 56 kişiye idari para cezası verildi.

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Polis, İstiklal Mahallesi’nde iki apart daireden oluşan dernek binasına operasyon düzenledi.

56 kişinin sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadığını belirlendi.

Bu kişilere, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun, kumar oynamalarından dolayı da Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince toplam 176 bin 400 lira ceza uygulandı.

Ayrıca dernek başkanı hakkında ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Polis kamerasınca görüntülenen operasyonda, dört tabanca, üç av tüfeği, 55 av tüfeği kartuşu, 243 mermi, 745 tombala kağıdı ve 89 tombala topu ele geçirildi.

Türkiye’de, salgınla mücadele kapsamında yukarıdaki iki örneğin yanı sıra Yozgat’ta karantina kurallarını ihlal eden 55 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurda yerleştirildi.

Kocaeli’de tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle 235 kişiye para cezası verildi.

Kentte, 1441 iş yeri denetlendi, 23 bin 628 kişi kontrol edildi. Karantina ihlali yapan 11, sosyal mesafe kuralına uymayan dört ve maske takmayan 214 kişi ile tedbirlere uymayan altı iş yerine idari para cezası uygulandı.