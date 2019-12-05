Kurallara uymayan balıkçılara 23 milyon 600 bin lira ceza

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yılın ilk 10 ayında 94 bin 422 su ürününün denetlendiğini belirterek, “588 ton su ürünü ve 2 bin muhtelif ağ ve av aracına el konulurken, kurallara aykırı davrananlara 23,6 milyon liralık idari para cezası uygulandı” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bakan, yazılı açıklamasında, balıkçılık av sezonunun 1 Eylül’de açıldığını hatırlatıp su ürünleri kontrol ekiplerinin deniz, karaya çıkış noktası, nakil güzergâhı, balık hali ve perakende satış yerlerinde 24 saat esasına dayalı denetim yaptığını aktardı.

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Pakdemirli, denetimlerde, avlanan türlerin yanısıra bu türlerin yasal avlanma boyutu, kullanılan av aracı, av sahası, ruhsat ve belgelere ilişkin hususların denetlendiğini kaydetti.

Denetimlerde bakanlık ekiplerinin yanısıra Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma ve Emniyet kuvvetlerinin de etkin rol oynadığını ifade eden bakanı şunları söyledi: “Sürdürülebilir balıkçılık için kurallara uymayan balıkçılara göz açtırılmıyor. Bu kapsamda 2019 yılının ilk 10 ayında 94 bin 442 adet su ürünleri denetimi yapıldı. Denetimlerde 588 ton su ürünü ile 2 bin muhtelif ağ ve av aracına el konulurken, kurallara aykırı davrananlara 23,6 milyon liralık idari para cezası uygulandı.”



