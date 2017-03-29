Kural’dan Cem Yılmaz’a bir suç duyurusu daha: Tütün şirketlerinin kullandığını düşünüyorum

Sigara karşıtı duruşuyla bilinen Prof. Dr. Orhan Kural, “Deli Aşk” filmindeki sahnesinde ağzında sigara yer aldığı gerekçesiyle komedyen Cem Yılmaz’dan şikayetçi oldu: “Tütün şirketleri tarafından gizli sponsor olarak kullanıldığını düşünüyorum.”

Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulunan Kural, yaptığı araştırmalara göre erken yaşta sigaraya başlama nedeninin ‘özenti ve merak’ olduğunu söyledi.

Kural şöyle devam etti: “Aynı zamanda bu özentinin oluşmasında ekseriyetle toplumun önde gelen kişilerden olan ve toplum nezdinde üne sahip olan şovmen ve komedyen Cem Yılmaz’ın gerek filmlerinde, gerekse sahne şovlarında sigarayı ön plana çıkarması hususunun etkili olduğunu gördüm.”

‘Pek Yakında’ya takipsizlik

Yılmaz’ın aynı zamanda yapımcısı olduğu “Deli Aşk” filmindeki sahnelerinde sigarayla oynadığını kaydeden Kural ilginç bir iddia ortaya attı: “Cem Yılmaz’ın tütün şirketleri tarafından gizli sponsor olarak kullanıldığını düşünüyorum. Bu sebeple gençleri ve çocukları sigara ve diğer bağımlılıklara özendirici eylemlerde bulunan Cem Yılmaz’dan şikayetçiyim.”

Kural, Kabahatler Kanunu’na göre Yılmaz’ın para cezası alması gerektiğini söyledi.

Birçok ünlü ismi sigara konusunda hukuken ‘uyarmasıyla’ da tanınan Kural, daha önce de Yılmaz hakkında “Pek Yakında” filminde sigarayı özendirdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş, ancak soruşturmaya takipsizlik kararı verilmişti.

Kural’ın sigara için suç duyurusunda bulunduğu diğer isimler Teoman, Nuri Bilge Ceylan ve Çağatay Ulusoy.