Kural’dan Cem Yılmaz’a bir suç duyurusu daha: 1 milyonluk dairemi seve seve veririm

Sigara karşıtı duruşuyla bilinen Prof. Dr. Orhan Kural, vizyona yeni giren ‘Arif V 216’ adlı filmle ilgili Cem Yılmaz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yılmaz’ın diğer filmlerinde olduğu gibi çocuk ve gençleri tütüne ve dolayısıyla uyuşturucu maddelere özendirdiğini öne süren Kural, “Yeter ki bu maddelere filmlerinde yer verme. 1 milyonluk dairemi sana seve seve veririm” dedi.

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Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre Kural savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde Yılmaz’ın filmlerinde uyuşturucu madde kullanmasının ‘planlı ve sistematik’ olduğunu öne sürerek bu nedenle soruşturma dosyasının ilgili şube müdürlüğüne gönderilmesini istedi.

Kural, “Daha önce de yapılan uyarıları hiçe sayarak ısrarcı bir tutumla sinema-terapi metodu uygulayarak büyük ihtimalle menfaat karşılığı bu tutumunu devam ettirmektedir. Çıkan yasalara rağmen son yıllarda genç ve çocuklarda uyuşturucu madde bağımlılığı maalesef hızlar artmaktadır. Bunda en büyük rol, yasa boşluklarından istifade eden Cem Yılmaz gibi şöhretli, gençlerin örnek aldığı insanların ısrarlı ve planlı algı yönetimi uygulamasıdır” dedi.

‘Fabrikaların ekmeğine bal sürülmekte’

Bu tür eylemlerin sigara firmalarının gizli reklam araçlarından olduğunu ileri süren Kural şöyle devam etti: “Bu film hakkında iki gündür çok sayıda telefon aldık. Yüksek miktarda ceza verilmediği takdirde bu tür olayların tekerrür edeceği herkesçe malumdur. ‘Pek Yakında’ filminde Cem Yılmaz sigara ile hastaneye girmekte. Bu filmde ise uçağa girmektedir. Tütün ve uyuşturucu ürünlerinin bu tür yerlerde içilmesini ve tanıtımını yasakladığı halde gelecek nesillere kötü örnek olunmakta, tütün ve sigara fabrikalarının ekmeğine bal sürülmektedir. Yasağı ihlal eden kişiler hakkında dava açılmasını talep ederim.”

Yılmaz’a da seslenen Prof. Kural, “Yeter ki bu maddelere filmlerinde yer verme. 1 milyonluk dairemi sana seve seve veririm” diye konuştu.

‘Pek Yakında’ya takipsizlik

Birçok ünlü ismi sigara konusunda hukuken ‘uyarmasıyla’ da tanınan Kural, daha önce de Yılmaz hakkında “Pek Yakında” filminde sigarayı özendirdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş, ancak soruşturmaya takipsizlik kararı verilmişti.

Kural’ın sigara için suç duyurusunda bulunduğu diğer isimler Teoman, Nuri Bilge Ceylan ve Çağatay Ulusoy.