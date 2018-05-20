Kuralar çekildi: Oy pusulasının bir ucunda ‘Cumhur’ diğer ucunda ‘Millet’

24 Haziran’daki milletvekilliği seçiminde parti ve ittifakların birleşik oy pusulasında hangi sırayla yer alacağı Yüksek Seçim Kurulu’nda yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Parti temsilcilerinin de katılımıyla yapılan kura çekiminde sıralama şöyle oluştu:1- Cumhur İttifakı, 2- HÜDA-Par, 3- Vatan Partisi, 4- Halkların Demokratik Partisi, 5- Bağımsız Türkiye Partisi, 6- Millet İttifakı

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Cumhur İttifakı’nın kendi içindeki sıralaması da ‘1- AK Parti, 2 – MHP”, Millet İttifakı’nda partiler ‘1- CHP, 2- Saadet Partisi, 3-İYİ Parti’ şeklinde olacak.