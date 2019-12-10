Kural ihlali yapan sürücüyle mücadelede ilginç uygulama: Polis kılığında manken

Hindistan’ın trafiğin yoğun olduğu kentlerinden Bangalore’da emniyet teşkilatı kurallara uymayan sürücülerle mücadelede çareyi polis kılığında mankenler kullanmakta buldu.

Fotoğraflar: BBC

Kentin cadde ve kavşaklarında şapka takan, beyaz tişört ve kahverengi pantolon giymiş, güneş gözlüklü mankenler ‘görev yapıyor’. Yetkililer, sürücülerin mankenleri gerçek polis sanıp kurala uymama konusunda iki kez düşüneceğini, ‘çakma polisler’in varlığının caydırıcı olacağını umuyor.

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Her gün 20 bini aşkın kural ihlalinin kayda geçtiği kentte uygulamayı onaylayan da var onaylamayan da. Üniversite öğrencileri Gautam T ve Talih Fazıl, “Ancak yakından bakınca gerçek olmadıkları anlaşılıyor. Bu nedenle akıllıca” diyerek mankenlerden biriyle selfie çekti.

Fikrini sosyal medyada paylaşan Salila Kapan ise uygulamanın gülünç olduğunu belirterek şu mesajı paylaştı: “Bu mankenler bizim ülkede yolda nöbet tutturulacak polislere oranla çok fit görünüyor. Ayrıca, insanlar gerçek polis olduklarına inansa bile işe yaramaz çünkü zaten gerçeklerinin gözünün önünde de kural ihlali yapmaya cesaret ediyorlar.”

Polis teşkilatından Ravikante Gowda ise “İnsanların polis varken davranışı farklı, yokken farklı” diyerek uygulamanın işe yarayacağını savundu.