Kuraklık sebebiyle su verilmiyor: Antalya’da 23 bin zeytin ağacı tehdit altında

Antalya’da yaşanan kuraklık sebebiyle Devlet Su İşleri’nin (DSİ) suyu kesmesi sonucu 23 bin zeytin ağacı kuruma tehdidi altında.

Bu yıl yağışların az olması sebebiyle ciddi su kaybı yaşayan Antalya’nın en önemli su kaynaklarından Kırkgöz’deki su miktarı yetersiz kaldı.

Reklam

Bu nedenle bölgede, 23 bini zeytin olmak üzere 25 bin ağacın bulunduğu 2 bin 630 dönümlük Vakıf Zeytinliği’ne yaklaşık 10 gündür su verilemiyor.

Su verilememesi nedeniyle zeytinlikteki söğüt, kavak, yeni dünya ve çınar gibi ağaçların bir bölümü kururken, olgunlaşma dönemindeki zeytin meyveleri de buruşmaya başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan zeytinlik yetkilileri, “Son 60 yılın en sıcak günlerinin yaşandığı belirtiliyor. Poyraz nedeniyle sıcak hava etkisini daha da artırıyor. Bugünlerde mutlaka su vermemiz gereken ağaçlara maalesef su veremiyoruz. Poyrazın da etkisiyle birçok ağaç türü hızla kurumaya başladı” dedi.

Aynı sebeple Düden Şelalesi de kurumuştu.