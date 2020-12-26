Kuraklık nedeniyle buğday ve ayçiçeği yerine lavanta ekmeye başladılar

Edirne’de kuraklık nedeniyle çiftçiler, kozmetik ile ilaç sanayisinde kullanılan ve az su tüketen lavantanın ekimini artırdı.

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Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün verilerine üreticiler, ayçiçeği ve buğdayın yanı sıra tarlalarına kuraklığa dayanıklı lavanta da ekiyor. Geçen yıl Edirne’de 155 dekar olan lavanta ekili alan bu yıl 322 dekara yükseldi.

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Lavanta üreticisi ve Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı kuraklık nedeniyle buğday ve ayçiçek veriminin düşük olduğunu belirtti.

Gelecek yıl kuraklıktan etkilenmemek adına alternatif ürün olarak tarlalara suya daha az ihtiyaç duyan lavanta ektiklerini aktaran Arabacı, şunları kaydetti: “5 dekar olarak başladığımız lavanta ekimini 23 dekara çıkardık. Önümüzdeki yıllarda bunu daha da yaygınlaştıracağız. Lavanta ekilen tarlada üçüncü yılda daha iyi yağ çıkan ürün yetiştiği biliniyor. Üçüncü yıldan sonra değerlendireceğiz ve üretimini daha da artıracağız. Popüler bir ürün, kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılıyor. Hiçbir zaman ölmeyecek bir ürün. Lavanta yağının kilogramı 40-45 avrodan başlıyor, yağın kalitesine göre 120 avroya kadar çıkıyor. Lavanta ekili tarlanın dekarından da üçüncü yılın sonunda 5-6 kilogram yağ elde ediliyor. Mühendislerimiz, çiftçilerimize bu konuda bilgiler aktarmaya devam ediyor.”

Arabacı, kasımda ektikleri lavantayı temmuz ayında hasat etmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.