Kur ve enflasyon etkisi: Dört kişiden biri mutfak harcamasından kısıyor

Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve yüksek enflasyon yurttaşları teknoloji alışverişinden uzaklaştırırken, mutfak harcamasından kısmaya itiyor.

Araştırma şirketi DORinsight’ın yaptığı satın alma davranış değişiklikleri araştırması, tüketicilerin beslenme ve lüks tüketim gibi bazı harcama kalemlerinden tasarruf etmeye başladığını ortaya koydu.

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Üç aydır değer kaybı yaşayan Türk Lirası ve enflasyonun yıllık bazda yüzde 25’in üzerine çıkması hayat pahalılığını beraberinde getirdi.

‘En büyük sorun enflasyon, işsizlik, döviz kuru’

30 Ekim ile 6 Kasım tarihleri arasında yapılan ve 6 bin 970 kişinin katıldığı araştırmaya göre yurttaşların yüzde 42’si Türkiye’nin en büyük sorununun enflasyon, yüzde 25’i işsizlik, yüzde 23’ü de döviz kuru olduğunu belirtiyor.

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Ancak katılımcıların yarısı gelecekte maddi durumlarının daha iyi olacağı görüşünde. Yüzde 39 ise doların düşeceğini düşünüyor.

Teknoloji ve sanattan kıstık

“Döviz ve enflasyondan kaynaklı gelir kaybınızı nasıl telafi ediyorsunuz?” sorusu yöneltilen katılımcıların yüzde 74’ü daha az harcama yaptığını, yüzde 22’si kredi kartına borçlandığını, yüzde 19’u da geçmiş birikimlerinden yararlandığını söyledi. Yurttaşların yüzde 12’si ailesinden destek alıyor, yüzde 9’u da banka kredisi kullanıyor.

Az harcama yapılan kalemlerin başında teknoloji, giyim, yeme-içme ve eğlence, araç ve yakıt geliyor.

Sinema, tiyatro, konser gibi sanat ve eğlence alışkanlıkları ise yüzde 72 oranında azalmış durumda.

Mutfakta sebze ve bakliyata yöneldik

Her dört kişiden biri ise mutfak harcamasından kısıyor.

Buna göre yurttaşların yüzde 60’tan fazlası mutfakta bakliyat ve sebzeye yöneliyor. Yüzde 38’in yönelimi ise beyaz et.

Mutfak bütçelerinin yüzde 50’si 750 TL ile 1500 TL arasında değişiyor. Yüzde 23 1500 TL’nin üzerindeyken, yüzde 16’sı da 750 TL’nin altında.