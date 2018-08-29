‘Kur krizi’ Uykusuz’u da vurdu: Ya fiyatı 1 lira artıracaktık ya da dergiyi kapatacaktık

Mizah dergisi Uykusuz, kağıt krizi nedeniyle “Ya fiyatı 1 lira artıracaktık ya da dergiyi kapatacaktık” diyerek dergiye zam yapıldığını duyurdu.

Son dönemde ekonomide verilerin kötü gelmesi sonrası başlayan kur artışları, ABD ile yaşanan siyasi krizin ardından zirveye çıkmıştı. İthal kağıt kullanan yayıncılık sektörü, Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısında yaşadığı hızlı değer kaybı nedeniyle zor bir dönemden geçiyor.

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Mizah dergisi Leman, yeni sayısını “SEKA’yı kapatanlar utansın… Cep LeMan bayilerde…” diyerek ‘cep boy’ olarak bastığını duyurmuşu

Derginin açıklaması şöyle:

“Sevgili Uykusuz okurları,

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Bu yazıyı nasıl yazarsak yazalım netice çok değişmiyor. Uykusuz’u maalesef 5 lira yapmak zorunda kaldık. Bunun için biz de üzgünüz ama ya fiyatı 1 lira artıracaktık ya da dergiyi kapatacaktık.

Türkiye 1936 yılında kağıt üretmeye başlamıştı. kendi kağıdımız vardı yani. Ama mevcut hükümet SEKA’nın kağıdının ithal kağıttan daha pahalı olduğunu öne sürerek şirketi sattı. Dolayısıyla kağıdımız yok. ithal kağıdı da dövizle alabiliyoruz. Derginin basıldığı matbaa; mürekkebi de, matbaa makinelerini de, yedek parçasını da dövizle alıyor. Dergiyi bayiilere götüren kamyonlar, o kamyonlara koyulan mazot da dövizle alınıyor ve sonunda maliyet dün 2 lirayken bugün 4 lira oluyor. Matbaalar da bizim gibi fiyatlarını belli bir seviyede tutmak için ellerinden geleni yapıyordur herhalde ama onlar da bir noktadan sonra fiyatlarını katlamak zorunda kalıyor.

Haftaya derginin yeni sayısı için yeniden kağıt almak zorundayız ve iki kat daha fazla ödememiz gerekecek. Daha önce dişimizden tırnağımızdan artırdık, derginin fiyatına zam yapmamaya çalıştık. aldığımız telifleri düşürdük, daha küçük bir ofise geçtik, bu şartlarda çalışmak istemeyen arkadaşlarımıza ‘dur gitme’ diyemedik ama ancak buraya kadar dayanabildik. Ülkenin durumu da ortada. Nereye kadar devam edebilir bilmiyoruz. Desteğiniz olursa elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Olmazsa da size gücenmeyiz.

sevgiler, selamlar.”

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk’ün Cumhuriyet’e açıkladığı verilere göre, 2017’de tonu 750 avro olan kâğıt yıl başından bu yana 850-900 avro düzeyine çıktı.

29 Ağustos 2017’de 4.13 olan avro/TL kuru, saat 17.oo itibariyle 7.54 seviyesinde işlem görüyor.

Kocatürk’ün verilerine göre, bir yıl önce yaklaşık 3 bin 100 lira olan bir ton kağıt, bugün yaklaşık 6 bin 800 lira. Bu da kağıt maliyetinin iki kattan fazla arttığını gösteriyor.

Diğer yandan, Türkiye’de 1936’dan 2005’e kadar aralıksız kâğıt üretiminin yapıldığı SEKA kâğıt fabrikasının özelleştirilmesinden sonra, yalnızca birinci hamur kitap kağıdı üretilebiliyor. Ancak bu üretim pazarın yüzde 3’üne denk geliyor.