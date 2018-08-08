Kur etkisi: İngiltere’den rezervasyonlar yüzde 63 arttı, Antalya Mallorca’yı geçti

Türk Lirası’nın İngiliz Sterlini karşısında tüm zamanların en düşük seviyesine gerilemesiyle 2018’de Türkiye’ye rezervasyonların bir yıl öncesine göre yüzde 63 arttığı belirtildi.

Son 12 ay içinde TL, sterlin karşısında yüzde 35’ten fazla değer kaybetti. Sterlin/lira kuru 6.80’in üzerinde işlem görüyor.

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BBC Türkçe’nin haberine göre, İngiltere’nin en büyük turizm acentelerinden Thomas Cook’un yetkilileri Antalya’nın en çok paket tur sattıkları İspanyol adası Palma de Mallorca’yı geçtiğini söyledi.

Thomas Cook, İngiltere’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, tatilcilerin rezervasyonu son dakikaya bıraktıklarını ve bu nedenle fiyatların düşük kaldığını belirtiyor.

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Bir şirket yetkilisi “Türkiye’de tatil için daha iyi bir zaman olamaz” diye konuştu.