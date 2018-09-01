Kur artışı vurmuş: 150 mağazalı ayakkabı firması konkordato ilan etti

Türkiye’de 150 satış noktası bulunan ve yurtdışına da ihracat yapan Hotiç ayakkabıları, konkordato ilan etti.

Konkordato terimi, borçlarını ödeyemeyen şirketin mahkemeye başvurarak alacaklılara belli bir düzen içinde tarafsız şekilde ödeme yapılmasını talep etmesine ilişkin uygulanan prosedür için kullanılıyor.

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Hotiç’in CEO’su Alihan Hotiç’in yaptığı açıklamada konkordato talepleri uyarınca mahkemenin dün şirket için tedbir kararı aldığı bildirildi.

Şirketin döviz kurlarında yaşanan hareketlilik dolayısıyla nakit sıkışıklığı ve kısa vadeli ödeme güçlüğü sorunu yaşadığı ifade edilen açıklamada şöyle dendi: “Bu süreç, ticari faaliyetlerimizi de etkiler hale gelmiştir. Piyasa koşullarına uyum sağlamak adına, mevcut ödeme yapımızda sürdürülebilir değişikliklere gitmek, bazı tedbirler almak ve yasal süreçleri devreye koymak adına Yönetim Kurulu kararı ile yeniden yapılandırma sürecini başlatmış bulunmaktayız. Bu doğrultuda 31.08.2018 tarihi itibariyle Av. Yunus Egemenoğlu tarafından yetkili Asliye Ticaret Mahkemesine yapılan konkordato talebimiz gereğince, mahkemece tedbir kararı alınmıştır.

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Tüm tedariğini yurt içinden yapan ve ihracat yolculuğuna çıkmış HOTİÇ markamız milli bir değerdir. Yeniden yapılandırma sürecimizin temel amacı müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve bayilerimizin haklarını korumaktır. Bu süreç, daha sağlam ve kararlı adımlarla markamızı ileriye taşıyacaktır. Bugüne kadar yarattığımız güven, kalite ve mutlu müşteri deneyimini daha nice yerli ve yabancı müşterimize uzun yıllar yaşatmaya devam edeceğiz.

Değerli müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve bayilerimizin sıkıntı yaşamaması amacıyla başlattığımız bu yeniden yapılandırma bilgisini tüm kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Geçici süreli bu durumu başarıyla ve el birliği ile geride bırakacağız. Anlayışınız ve destekleriniz için teşekkür ederiz.”